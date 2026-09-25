ROKETSAN tarafından düzenlenen hackathonda 72 genç, 48 saat boyunca yapay zeka alanında proje geliştirecek.

ROKETSAN tarafından savunma sanayisinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 'LEVEL-UP AI/ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu' başladı. Etkinlikte 72 genç, 48 saat boyunca 6 takım halinde Edge AI, makine öğrenmesi, büyük dil modelleri, otonomi ve veri bilimi alanlarında projeler geliştirecek. Hackathon sonunda jüri değerlendirmesiyle dereceye giren takımlara 'ROKETSAN Yapay Zeka Ödülü' verilecek.

"Yapay zekayı, bütün değer zincirimizi dönüştürebilecek stratejik bir kabiliyet olarak görüyoruz"

Savunma sanayisinde insanın karar verme ve harekete geçme kabiliyetinin teknolojiyle daha ileri seviyeye taşınmasının önemine dikkati çeken ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, "Yapay zeka hayatımızın pek çok alanında dönüşüm oluşturuyor. Ancak savunma sanayii açısından baktığımızda yapay zekanın anlamı çok daha büyük. Çünkü savunma sanayinde saniyeler önemlidir, doğru kararlar önemlidir, güvenilirlik önemlidir, öngörü önemlidir ve en önemlisi insanın karar verme ve harekete geçme kabiliyetini teknolojiyle ileriye taşımak önemlidir. Bu nedenle yapay zekayı Roketsan açısından yalnızca yeni bir teknoloji alanı olarak görmüyoruz. Biz yapay zekayı; tasarım süreçlerimizden üretime, test ve doğrulamadan lojistiğe, karar destek sistemlerimizden geleceğin savunma sistemlerine kadar bütün değer zincirimizi dönüştürebilecek stratejik bir kabiliyet olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.



"Teknoloji ülkemizin kendi kararlarını kendi verebilme gücüdür"

Faruk Yiğit, teknolojinin bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "ROKETSAN olarak bizim için teknoloji hiçbir zaman yalnızca teknoloji olmadı. Teknoloji bağımsızlıktır. Teknoloji geleceğe güvenle bakabilmektir. Teknoloji ülkemizin kendi kararlarını kendi verebilme gücüdür. Bugün yapay zeka, bu gücün yeni ve çok önemli bir boyutunu oluşturuyor. Biz bu yolculukta yalnız yürümek istemiyoruz. Üniversitelerimizle, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle, teknoloji ekosistemimizle ve en önemlisi siz gençlerle birlikte yürümek istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceğini sadece bugünün başarılı insanları değil, bugünün potansiyelini yarının büyük başarılarına dönüştürecek gençleri şekillendirecek" diye konuştu.

"Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına hizmet edecek her çalışmanızda ROKETSAN ekipleri sizinle olacak"

Yapay zeka alanında bağımsızlık ve yetkinlik kazanmanın ROKETSAN’ın stratejik hedefleri arasında yer aldığını belirten ROKETSAN Balistik Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Anıl Ünal, "Yapay zeka çalışmalarını geleceğe hazırlıklı olmanın temel taşı olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda çıktığımız yolda gösterdiğiniz yoğun ilgi inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Bugün burada 72 seçkin gencimizle bu maratonu başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki 48 saat boyunca sınırlarınızı zorlayacak, alanında uzman isimlerin katıldığı panellerle vizyonunuzu derinleştirecek ve teorik bilginizi sahada karşılığı olan çözümlere dönüştüreceksiniz. Masanızdaki her satır kod sadece bir problemi çözmeyecek, geleceğin güvenli teknolojilerine atılmış sağlam bir imza olacak. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına hizmet edecek birer yapı taşına dönüşme potansiyeli taşıyan her çalışmanızda ROKETSAN ekipleri sizinle olacak" şeklinde konuştu.