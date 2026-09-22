Denizkurdu Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3, Baykar SAS POD ile gerçekleştirdiği sonoboy atış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu’dan havalanarak gerçekleştirdiği görevle denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergiledi. Milli SİHA, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlarken, deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı.



Dört denizde eş zamanlı tatbikat

20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri Bayraktar TB3 oldu.



Deniz karakol uçağı ile ortak operasyon

Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS POD üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı.



Verileri işledi, anlık gösterim gerçekleştirdi

Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3, operasyon sırasında kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimi ile işledi. Milli SİHA, elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de başarıyla gerçekleştirdi.



İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.