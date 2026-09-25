Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), öğrencilerin eğitim hayatına verilen desteği daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla “Bir Öğrenci Yetiştiriyorum” temasıyla yeni bir eğitim bağış kampanyası başlattı. Kampanya ile hayırseverlerin düzenli bağışları sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“Eğitim ile Değişir Dünya” anlayışıyla Türkiye’de ve farklı ülkelerde eğitim faaliyetleri yürüten TDV, Diyanet Bursları kapsamında farklı eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim giderlerine destek sağlıyor.

Kur’an kursları ve hafızlık eğitiminden imam hatip liselerine, üniversiteden yüksek lisans ve doktora programlarına kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüten Vakıf, her yıl 8 bini aşkın öğrencinin burs ve eğitim giderlerine katkıda bulunuyor.

Öğrencilere düzenli destek sağlanacak

TDV, eğitim desteğinin daha fazla öğrenciye ulaştırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla “Bir Öğrenci Yetiştiriyorum” kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında hayırseverlere aylık düzenli bağış veya serbest tutarda bağış yapma imkânı sunuluyor. Yapılacak bağışlarla ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sağlanacak.

Düzenli destek modeliyle öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları maddi desteğe daha istikrarlı biçimde ulaşmaları ve eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri amaçlanıyor.

25 TL ile destek verilebilecek

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından “EĞİTİM” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 TL bağışta bulunabilecek.

Hayırseverler ayrıca TDV’nin internet üzerinden bağış sistemi, il ve ilçe müftülükleri ile Vakfın mobil bağış uygulamaları üzerinden de “Bir Öğrenci Yetiştiriyorum” kampanyasına destek verebilecek.