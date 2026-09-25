Mersin'de üniversite öğrencilerine yönelik toplam 240 kişi kapasiteli yurtlarda aylık 3 bin 120 liraya konaklama imkanı sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren öğrenci yurtları, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde gençlerin eğitim hayatını destekleyen çalışmalarını barınmadan ulaşıma, sosyal ve kültürel etkinliklerden okuma salonlarına kadar geniş bir alanda sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerinin önemli ayaklarından birini ise uygun maliyetli ve güvenli barınma imkanı sunan yurtlar oluşturuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin merkezde Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 120 kişilik erkek öğrenci yurdu, üniversite öğrencilerine ev sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyor. Yurtta 3 ve 4 kişilik odaların yanı sıra, engelli öğrenciler için tek kişilik odalar da bulunuyor. Çamaşırhane, ütü ve temizlik hizmetleri, televizyon ve dinlenme odası ile çalışma odası gibi imkanların da yer aldığı yurtta, öğrencilerin eğitim hayatlarına odaklanabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri pek çok imkan bir arada sunuluyor. Büyükşehir Belediyesinin bir diğer öğrenci yurdu ve konukevi ise Gülnar'da Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde hizmet veriyor. 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 öğrenci kapasitesine sahip tesis, hem Gülnar'ın kırsal mahallelerinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan gençlere hem de şehir dışından üniversite eğitimi için Gülnar'a gelen öğrencilere barınma imkanı sağlıyor.

Her 2 merkezde de öğrencilerin güvenli, temiz ve bütçelerini zorlamayacak şartlarda konaklaması hedefleniyor. Aylık 3 bin 120 lira gibi uygun bir ücretle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi yurtlarında başvuru ve kayıt süreci tamamlanırken, tesisler yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri ağırlamaya başladı.

'Öğrencilerimiz için en önemli 2 konu güvenlik ve bütçe'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Bedirhan Özkan, yurtlarla ilgili genel bilgileri paylaştı. Büyükşehir Belediyesinin öğrenciler için birçok projesi olduğunu söyleyen Özkan, en önemlilerinden birinin de barınma sorununa çözüm üreten yurtlar olduğunu kaydetti. Hem Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu hem de Gülnar Kız Öğrenci Yurdu'nda aylık 3 bin 120 lira gibi cüzi bir miktara konaklama hizmeti verdiklerini söyleyen Özkan, '2022'den beri yurdumuz açık. Çamaşırhanemiz, ütü ve temizlik hizmetlerimiz, televizyon ve dinlenme odası, çalışma odası, engelli öğrencilerimiz için tek kişilik odamız, diğer öğrencilerimiz için 3 ve 4 kişilik odalarımız mevcut. Öğrencilerimiz için önemli olan noktalardan biri güvenlik, diğeri de bütçeydi. 7 gün 24 saat güvenliğimiz mevcut. Bütçelerine uygun şekilde tüm yurtlarımız ve konaklama evlerimizle hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin aile evindeki sıcaklığını, temizliğini biz burada elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz' dedi.