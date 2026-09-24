Mersin'de Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin mahallelere taşıdığı bilim atölyelerinde çocuklar, teleskopla güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmalarından origamiye kadar farklı etkinliklerle buluştu.

Çocuklara hayatın her alanında fırsat eşitliği sağlamak için birbirinden güzel hizmetleri kentin her noktasında hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilimi ve eğlenceyi bir araya getirdiği etkinliklerle çocukların hayranlığını toplamaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyeler ile buluşturdu.

Çocukların bilime ve eğitime eşit şartlarda erişebilmesi amacıyla atölyelerini kentin farklı noktalarına taşıyan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin son durağı, Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi oldu. Etkinliğe katılan çocuklar, güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimledi. Yaz tatili boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor.

Çay Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, bilimsel deneyimlerin yanı sıra el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirebilecekleri çalışmalara da katıldı. Etkinlikte çocuklar, teleskopla güneş gözlemi gerçekleştirirken, mikroskopla farklı örnekleri inceleme fırsatı buldu. 3 boyutlu kalemle çizim yapan çocuklar, gezegen sistemi tacı ve origami çalışmalarıyla da kendi ürünlerini tasarladı.

'Etkinliklerde yoğun bir katılım ile karşılaştık'

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde görev yapan Okul Öncesi Öğretmeni Seray Saçma, Çay Mahallesi'nde yaşayan çocukları 3 boyutlu kalem deneyimi, Minik Mucitler Atölyesi, güneş gözlemi, el becerisi atölyeleri gibi farklı etkinliklerle buluşturduklarını dile getirdi. Etkinliklerde yoğun bir katılım ile karşılaştıklarını ifade eden Saçma, 'Çocuklar çok mutlular. Her yaşa uygun etkinliklerle burada olduğumuz için 7'den 70'e herkes yerini aldı. Çocuklar, ebeveynleriyle birlikte Güneş'i gözlemleyebiliyor. Mahalle atölyelerimizi yaz ayları boyunca düzenledik. 'Gökyüzü Bizim' ve 'Bilim Her Yerde' etkinliklerimiz ile ilçelere ve mahallelerimize ulaştık. Binlerce çocuğu bilimle buluşturduk'dedi.