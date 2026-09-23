Mersin’de Çağ Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (Çağ BİO), Gazze’de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin yaşadıklarını gündeme taşıdı. “Gazze’de Öğrenci Olmak: Eğitime Tutunmak, Geleceği İnşa Etmek” başlığıyla gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliğinde, Filistinli öğrenciler kendi deneyimlerini anlattı.

Çağ Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Amfi Plaza’da düzenlenen etkinlik, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç ile Filistinli öğrenciler Nour Alqia ve Gamze Alesavi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazze’de eğitim mücadelesi konuşuldu

Etkinliğin odağında, Gazze’de üniversitelerin ve öğrencilerin eğitim süreçleri yer aldı. Eğitim hayatlarını devam ettirmeye çalışan öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları güçlükler ve tüm zorluklara rağmen eğitimin gelecek açısından taşıdığı anlam ele alındı.

Programa Zoom üzerinden bağlanan Filistinli öğrenciler Nour Alqia ve Gamze Alesavi, Gazze’de öğrenci olmanın ne anlama geldiğini kendi deneyim ve gözlemleri üzerinden katılımcılarla paylaştı.

Öğrencilerin aktardıkları, eğitimin yalnızca akademik bir süreç değil, aynı zamanda geleceğe tutunmanın ve yeniden bir yaşam kurma umudunun önemli unsurlarından biri olduğunu ortaya koydu.

Gazze’den Mersin’e uzanan buluşma

Mersin’de gerçekleştirilen Bilim Kafe, Gazze’deki öğrencilerin yaşadıklarının doğrudan kendi anlatımlarıyla dinlenmesine imkân sağladı. Üniversite eğitiminin devamlılığı, öğrencilerin karşılaştıkları koşullar ve geleceğe yönelik beklentiler farklı yönleriyle değerlendirildi.

Çağ Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi’nin düzenlediği etkinlik, bilim iletişimini toplumsal ve insani meselelerle buluştururken, Gazze’de eğitimlerini sürdürmeye çalışan gençlerin deneyimlerini Mersin’deki katılımcılarla buluşturdu.