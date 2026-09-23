Birlikte EMO Platformu üyeleri, Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yeni görevlerine başlayan akademisyenleri ziyaret etti. Görüşmede üniversite-meslek iş birliği, genç mühendislerin mesleki gelişimi, teknolojik dönüşüm ve yapay zekânın mühendislik alanlarına etkileri ele alındı.

Birlikte EMO Platformu, Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ziyaret gerçekleştirerek bölüm yönetiminde yeni görev üstlenen akademisyenlere başarı dileklerini iletti.

Ziyaret kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Özdemir, Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akdağlı ve Doç. Dr. Ali Yıldız ile bir araya gelindi.

Üniversite-meslek iş birliği değerlendirildi

Gerçekleştirilen görüşmede üniversite ile mühendislik meslek alanı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Öğrencilerin ve genç mühendislerin mesleki süreçleri, mühendislik eğitimindeki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm de görüşmenin gündeminde yer aldı.

Özellikle hızla gelişen yapay zekâ teknolojilerinin mühendislik disiplinlerine etkileri, mühendislik eğitiminde yaşanan değişim ve gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleki yetkinlikler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Hüseyin Erişti’ye teşekkür

Ziyarette, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini devreden Prof. Dr. Hüseyin Erişti’ye, görev süresi boyunca bölüme ve mühendislik eğitimine sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

Yeni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Özdemir ile Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akdağlı ve Doç. Dr. Ali Yıldız’a da yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

Heyet ayrıca Prof. Dr. Filiz Karaömerlioğlu ile bir araya gelerek akademik ve mesleki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“İletişim ve iş birliğini güçlendirmeyi önemsiyoruz”

Birlikte EMO Platformu tarafından ziyaretin ardından yapılan değerlendirmede, üniversite ile mühendislik camiası arasındaki iletişim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Platform, mesleki bilgi paylaşımını ve akademik dayanışmayı güçlendiren, öğrenciler ile genç mühendislerin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.