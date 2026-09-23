Mersin'in Erdemli Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik vizyonu doğrultusunda kendi öz kaynaklarıyla imalat yapan teknik atölyelerindeki gücünü okulların ihtiyacı için devreye soktu. Yerli imkanlarla hazırlanan konteyner sınıfları, teslim ederek öğrencilerin hizmetine sundu.

Erdemli Belediyesi bünyesindeki üretim tesislerinde hazırlanan 'Sabit ve Katlanabilir Konteyner Yapı Projesi' çerçevesinde imal edilen modern ve konforlu konteyner sınıfları, ekiplerin titiz çalışmasıyla Arpaçbahşiş Yardımcılar İlkokulu'nun bahçesine kurulup teslim edildi. Okul yönetiminin talebi üzerine üretilen yapı, sınıf ihtiyacını hızlı ve güvenli bir şekilde çözüme kavuşturdu.

Türkiye'de kendi konteynerini üreten öncü belediyelerden biri olduğu belirtilen Erdemli Belediyesi'nin taziye evlerinden büfelere, otobüs duraklarından eğitim alanlarına kadar pek çok ihtiyacı dışarıdan satın alma yerine kendi öz kaynaklarıyla karşıladığı kaydedildi. Belediye atölyelerinde çalışan teknik personelin emeğiyle kısa sürede hazırlanan ve montajı tamamlanan konteyner sınıf sayesinde hem kamu bütçesinden ciddi oranda tasarruf sağlandığı hem de öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına karşılık verildiği aktarıldı.

Eğitime sağlanan bu hızlı destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Arpaçbahşiş Mahalle Muhtarı Ahmet Açıkyörük, 'Erdemlimiz her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yer. Mahallemizin, ilçemizin geneline paralel olarak sürekli göç almasından dolayı mevcut okul kapasitemiz öğrencilerimize yetersiz kalmaya başlamıştı. Erdemli Belediyemize durumu bildirdik ve başvurumuzu yaptık. Sağ olsun Mustafa Kara başkanımız talebimizi karşılıksız bırakmayarak en kısa zamanda iki tane sınıfları tamamlayıp okulumuza bağışladı. Eğitime ve çocuklarımıza verdiği bu değerli desteklerden dolayı kendisine mahallem ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum' dedi.