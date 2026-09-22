Mersin'de öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye paketleri dağıtıldı. Destekle öğrencilerin okul ihtiyaçlarına katkı sağlanırken, ailelerin eğitim masraflarına da destek olundu.

Mersin'in Mezitli Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla hazırladığı kırtasiye paketlerini minik öğrencilerle buluşturdu. Mezitli'de ikamet eden ilkokul öğrencileri için hazırlanan kırtasiye paketlerinin dağıtımı gerçekleştirilirken, verilen destekle hem öğrencilerin okul ihtiyaçlarına katkı sağlandı hem de ailelerin eğitim masraflarına destek olundu.

'Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeye değer'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çocukların eğitimine katkı sunmayı önemsediklerini belirterek, 'Her çocuğumuzun eğitim hayatına eşit ve güçlü bir başlangıç yapabilmesini önemsiyoruz. Çünkü eğitime verilen her desteğin, geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeye değer. Onların hayallerine, eğitimine ve geleceğine destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

Eğitim yolculuklarına katkı

Mezitli Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal destek çalışmalarıyla öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sunmayı sürdürüyor. Eğitimden sosyal yaşama kadar farklı alanlarda yürütülen çalışmalarla çocukların gelişimine destek olunması hedefleniyor.