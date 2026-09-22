Eğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi’nde il başkanlığı seçimleri öncesinde delege seçim süreci devam ederken, bazı ilçelerde önemli bir gelişme yaşandı. Ertuğrul Yıldız ve ekibinin aday gösterdiği toplam 99 delege adayı, karşılarına başka aday çıkmaması nedeniyle delegeliklerini şimdiden kesinleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi’nde il başkanlığı seçimine giden süreçte delege seçimleri devam ediyor. 162 delegeyle gerçekleştirilecek il başkanlığı seçimi öncesinde, bazı ilçelerde yapılan delege seçimlerinde Ertuğrul Yıldız ve ekibinin desteklediği adaylar dikkat çekici bir sonuç elde etti.

Şube tarafından paylaşılan bilgilere göre, belirli ilçelerde toplam 99 delege adayı için karşılarına herhangi bir rakip aday çıkmadı. Bu nedenle söz konusu 99 ismin delegeliği kesinleşmiş oldu.

Böylece henüz tamamlanmayan delege seçimleri sürecinde, 162 kişilik toplam delege yapısının 99 kişilik bölümü şimdiden netleşmiş oldu.

99 delegenin ilçelere göre dağılımı

Paylaşılan listede kesinleşen delege sayıları ilçelere göre şöyle sıralandı:

Tarsus: 23 delege

Silifke: 12 delege

Akdeniz: 12 delege

Toroslar: 10 delege

Erdemli: 10 delege

Anamur: 6 delege

Mezitli: 5 delege

Bozyazı: 3 delege

Gülnar: 3 delege

Aydıncık: 1 delege

Büyükşehir: 1 delege

Yenişehir: 1 delege

Doğal delege: 12 delege

Toplam: 99 delege

Yıldız: “Birlikte daha nice güzel başarılara imza atacağız”

Eğitim-Bir-Sen Mersin İl Başkanı ve başkan adayı Ertuğrul Yıldız, devam eden delege seçimleri sürecine ilişkin değerlendirmesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yıldız, yeni dönemde geride bıraktıkları iki yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaların daha da ileri taşınacağını belirterek,

“Yeni dönemimizde, geride bıraktığımız iki yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz tüm güzel çalışmaları daha da artırarak, daha büyük hedeflere hep birlikte yürümeye devam edeceğiz inşallah.”

ifadelerini kullandı.

“Daha güçlü teşkilat, daha güçlü sendika” hedefini vurgulayan Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Daha güçlü teşkilat, daha güçlü sendika ve eğitim çalışanlarımız için daha güzel yarınlar için; emek, gönül ve samimiyetle çalışmaya devam.”

Yıldız, seçim sürecinin birlik içerisinde devam edeceğini belirterek mesajını,

“Birlikte başardık, birlikte daha nice güzel başarılara imza atacağız. Allah yolumuzu, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.” dedi.

162 delegeden 99'u şimdiden belli oldu

Delege seçimlerinin henüz tamamlanmadığı Eğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi’nde, rakip aday çıkmaması nedeniyle 99 delegenin kesinleşmesi, önümüzdeki il başkanlığı seçimi öncesinde sürecin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Kalan delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından 162 delegenin tamamının belirlenmesiyle birlikte, Eğitim-Bir-Sen Mersin Şubesi’nin il başkanlığı seçimi için tablo da netleşmiş olacak.