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“Sahadan Bilime, Bilimden Projeye” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, teşekkür ve kapanış bölümünün ardından sona erdi.

Programda ayrıca öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine katılımını destekleyen TÜBİTAK 2209 projeleri tanıtıldı. Projelerde başarı gösteren öğrencilere başarı belgeleri verilirken, üniversite öğrencilerinin araştırmaya yönlendirilmesi ve proje kültürünün geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Akademik açılış dersinin ardından Osmaniye İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz’e, programa sunduğu katkı dolayısıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği akademik açılış dersi, geleceğin sağlık profesyonellerinin mesleki ve bilimsel gelişiminde saha deneyiminin taşıdığı önemi de gündeme taşıdı.

Sağlık alanında sahada edinilen deneyim ile akademik bilginin buluşturulmasını merkeze alan derste Ceviz, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Programda, teorik bilginin uygulamayla desteklenmesi ve bilimsel çalışmaların sahadaki ihtiyaçlarla ilişkilendirilmesinin önemi öne çıktı.

D Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Açılış Dersi ve TÜBİTAK 2209 Projeleri Başarı Belgesi Töreni’ne Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Cihangir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsniye Sağlıker, Osmaniye İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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