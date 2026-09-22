T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk müziğinin seçkin eserlerini “Dilden Gönüle Şarkılar” konserinde sanatseverlerle buluşturacak.

Şef Kamuran Umuzdaş yönetiminde gerçekleştirilecek konser, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Koro ve saz sanatçılarının sahne alacağı gecede, Klasik Türk Müziği repertuvarından eserler seslendirilecek.

Müdür Mustafa Kunt’tan Mersinlilere davet

Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Mustafa Kunt, müzikseverleri konsere davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Türk müziğimizin gönüllere dokunan seçkin eserlerini ‘Dilden Gönüle Şarkılar’ konserimizle sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şefimiz Kamuran Umuzdaş yönetiminde hazırlanan bu özel gecede, değerli sanatçılarımızın icralarıyla müziğimizin zenginliğini hep birlikte yaşayacağız. 28 Eylül Pazartesi akşamı Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz konserimizi onurlandırmanızdan büyük mutluluk duyacağız. Tüm Mersinli sanatseverleri konserimize davet ediyorum.”

Kunt, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Türk müziğinin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve daha geniş kitlelerle buluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“Dilden Gönüle Şarkılar” konseri, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili bilgi için 0324 239 41 42 numaralı telefondan iletişim kurulabilecek.