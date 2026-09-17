Tarsus Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilk açık hava sineması gösterimini tarihi Kleopatra Meydanında gerçekleştirecek. 19 Eylül Gaziler Gününde düzenlenecek etkinlikte, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini konu alan 'Atatürk' filmi izleyiciyle buluşacak.

Kentin tarihi simgelerinden Kleopatra Meydanı, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de ilk kez açık hava sinemasına ev sahipliği yapacak. Gaziler Gününe özel olarak gerçekleştirilecek gösterimde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ve Milli Mücadele dönemini konu alan 'Atatürk'' filmi gösterilecek.

Meydan kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor

Geçtiğimiz günlerde 'Mercan Köşk' dizisinin gala gecesinde oyuncu ve yapım ekibini Tarsuslularla buluşturan Kleopatra Meydanı, yeni kültür ve sanat etkinliklerinin de adresi oluyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meydanın kültür ve sanatla yaşayan bir buluşma noktası haline getirilmesini önemsediklerini belirterek, tüm vatandaşları açık hava sineması gösterimine davet etti.

Boltaç, 'Kleopatra Meydanını kültür ve sanat ile yaşayan, hemşehrilerimizin bir araya geldiği kıymetli bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. İlk açık hava sineması gösterimimizi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan Atatürk filmiyle başlatıyoruz. Bu anlamlı gösterimi 19 Eylül Gaziler Günü'nün ruhuna yakışır bir buluşma olarak görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizi 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Kleopatra Meydanına bekliyorum' dedi.