Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte Barbaros Mahallesi Muhtarı Cemal Çalışkan'ı ziyaret ederek mahallede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Barbaros Mahallesi'ne giden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mahalle Muhtarı Cemal Çalışkan ile görüştü. Ziyarette mahallenin genel durumu ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtar Çalışkan ile birlikte mahalle esnafını ve kıraathaneyi de ziyaret eden Aktaş, burada vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın ve mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini dinleyen Aktaş, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Gerçekleştirilen ziyaretin, polis-vatandaş iletişiminin güçlendirilmesi ve mahallelerde güvenlik konusunda karşılıklı iş birliğinin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mahalle esnafı ve vatandaşların gösterdiği samimi misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.