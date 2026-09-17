Mersin'de kızının doğumunun ardından çalışma hayatına ara veren mimar Muazzez Aykurt Aydın, ücretsiz aldığı mobilya imalat ve montaj eğitimiyle ahşaba olan ilgisini mesleğe dönüştürerek evinde kurduğu atölyede üretime başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, meslek edinmek isteyen vatandaşlara ücretsiz eğitim imkanı sunmaya devam ediyor. Özellikle kadınların istihdama katılımını ve ekonomik hayatta daha güçlü yer edinmesini destekleyen MERCEK, verdiği eğitimlerle kursiyerlerin hayatlarına dokunuyor.

MERCEK'in 'Mobilya İmalat ve Montaj Kursu' da bu eğitimlerin dikkat çeken alanlarından biri olurken, kursta projelendirmeden ölçü almaya, ebatlamadan montaja kadar mobilya üretiminin temel aşamaları öğretiliyor. Kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Seviye 4 Belgesi almaya hak kazanıyor. MERCEK 'Mobilya İmalat ve Montaj Kursu', bugüne kadar 11 dönemde 40 erkek ve 45 kadın kursiyeri mezun etti.

Kızının doğumuyla başlayan yeni bir hikaye

Yaklaşık 10 yıl sürdürdüğü çalışma hayatına kızının doğumuyla ara veren Mimar Muazzez Aykurt Aydın'ın hayatı, bu süreçte farklı bir yöne evrildi. Ahşap ve mobilyaya olan ilgisi giderek artan Aydın, önce MERCEK'in 'Giyim Üretim Teknolojileri Kursu'na katıldı, ardından da ilgisini çeken 'Mobilya İmalat ve Montaj Kursu'na yöneldi. Aydın, mobilya alanına ilk başta kadınların daha az yer aldığı bir sektör olduğu düşüncesiyle tereddütle yaklaştığını anlatırken, kursa başladıktan sonra bu düşüncesinin değiştiğini aktardı. Aydın yaklaşık 3 aylık eğitimin ardından MYK sınavına girdi ve başarılı olarak belgesini aldı. Kursun ardından da eğitim aldığı alanda kendisini geliştirmeyi sürdüren Aydın, kısa süre içerisinde evinde kendi atölyesini kurdu.

Evinin bir bölümü artık O'nun atölyesi

Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinde eşi ve 3,5 yaşındaki kızı Lidya ile yaşayan Muazzez Aykurt Aydın, şimdi evinin bir bölümünü atölye olarak kullanıyor. Kızını kreşe bıraktıktan sonra üretiminin başına geçen Aydın, böylece hem kendi işini yapıyor hem de kızından ve evinden kopmadan çalışma imkanı buluyor.

Atölyesinde ahşabı yeniden şekillendiren Aydın, kedi evlerinden kitaplıklara, raflardan şövalelere, askılıklardan peçeteliklere, telefon tutacaklarından çocuklar için hazırladığı minik ahşap ürünlere kadar çok sayıda ürünü kendi elleriyle tasarlayıp üretiyor. Minik kızının, yaptığı ürünlere büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Aydın, onun için de özel ürünler ürettiğini belirtiyor. Ahşap ve mobilya sektörünün 'erkek egemen' olduğu yönündeki yanlış algının değişmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, kadınların istedikleri takdirde her alanda başarılı olabileceğini söylüyor.

'Kadınların başaramayacakları hiçbir şey yok'

Muazzez Aykurt Aydın, mimarlık mesleğindeki 10 yıllık deneyimine kızının dünyaya gelmesi ile ara verdiğini, bu süreçte de ahşap ve mobilyaya olan ilgisinin arttığını anlattı. Önce 'Giyim Üretim Teknolojileri', ardından 'Mobilya İmalat ve Montaj Kursu'na katıldığını belirten Aydın, başlangıçta erkeklerin ağırlıkta olduğu algısının bulunduğu bir sektöre girmek konusunda tereddütleri olduğunu, ancak kurs ortamını gördükten sonra bu endişelerinin ortadan kalktığını söyledi. MYK sınavını da başarıyla tamamladıktan sonra evinde kendi atölyesini oluşturduğunu ifade eden Aydın, yaklaşık 5 aydır evinde üretim yaptığını kaydetti. Bu tarz işlerin güçle ilişkilendirildiğini, ancak bunun doğru bir tespit olmadığını kaydeden Aydın, 'Bence bütün kadınlar, işin tekniğini bildikten sonra bütün işlerin üstesinden gelebilir. Herkesin yapabileceğine inanıyorum. Zaten kurslarda da bunu görüyoruz. Kadınlar daha azimli ve istekli oluyorlar. Ellerinden de her iş geliyor. Erkeklere oranla bence daha başarılı ve güzel işler ürettiklerini düşünüyorum. Kadınların görsel algısı daha güçlü. Atölyelerde çok güzel işler çıkıyor' dedi.

Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda herkese çok destek olduğundan bahseden Aydın, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, 'Bence kadınların başaramayacakları hiçbir şey yok. İstedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyorum. Kursları araştırsınlar, kendi ilgi alanlarını bulsunlar. Önemli olan başlamak. Bu kursların ücretsiz olması da çok iyi. O yüzden herkes katılabilir' diye konuştu.

Kitaplık, kedi evi, raf, bisiklet, telefon tutacağı ve çeşitli hediyelik eşyalar ürettiğini belirten Aydın, ürünlerini Instagram üzerinden 'Muzo Studio' ismiyle satışa sunduğunu dile getirdi.