Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve anma töreni düzenlendi. Program kapsamında gaziler ve şehit yakınları dernekleri ziyaret edilirken, gaziler ve aileleri ile şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Mersin Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlara Mersin Valisi Atilla Toros'un yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, kent protokolü, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı yürüyüşle başladı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları, 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü' ile başladı. Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Gülbeyaz tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Program, bir öğrencinin şiir okumasının ardından sona erdi.

Gaziler ve şehit yakınları derneklerine ziyaret

Törenin ardından Vali Toros, Başkan Seçer, Tuğamiral Kapçaklı ile kent protokolü ve beraberlerindeki heyet, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesini ziyaret etti.

Gaziler ve şehit aileleriyle yemekte buluştular

Program, Mersin Valiliği tarafından Gaziler Günü dolayısıyla Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen yemekle devam etti. Yemeğe Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Tuğamiral Onur Kapçaklı ve eşi Tülay Kilerci Kapçaklı, milletvekilleri, kent protokolü, gaziler ve aileleri ile şehit aileleri katıldı.

Muğdat Cami Din Görevlisi Erdal Koca tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mersin Valisi Atilla Toros'un konuşmasının ardından yemek ikramı ve Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından yapılan yemek duasıyla sona erdi.