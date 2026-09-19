Mersin'in Mezitli ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar ve büyükler bir araya geldi.

Avrupa Hareketlilik Haftasının 'Nesiller Arası Adalet' teması çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada, farklı kuşaklar arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı. Etkinlikte çocuklar büyüklerle sohbet ederek onların deneyimlerini dinledi. Farklı yaş gruplarının aynı ortamda bir araya geldiği etkinlikte sevgi, saygı ve paylaşım ön plana çıktı. Çocuklarla büyükler arasında kurulan iletişimin kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunduğu belirtildi.

'Kuşaklar arasında kurulan her bağ dayanışmamızı güçlendiriyor'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çocuklarla büyükleri aynı ortamda buluşturmanın önemine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızla büyüklerimizi aynı ortamda buluşturmak bizim için çok kıymetli. Kuşaklar arasında kurulan her bağ, toplumsal dayanışmamızı ve birbirimize olan bağlılığımızı güçlendiriyor. Bu güzel buluşmada ortaya çıkan samimi tablo bizleri çok mutlu etti' dedi.