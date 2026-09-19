Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Macit Özcan Spor Tesislerinde farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye bünyesinde Macit Özcan Spor Tesislerinde faaliyet gösteren farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Belediye bürokratlarının da eşlik ettiği ziyarette Başkan Seçer, Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu, Halk Dansları Topluluğu, 'Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi', Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Seçer'den sezon boyunca 261 etkinlik gerçekleştiren Kent Orkestrasına teşekkür

Ziyaret programına Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile başlayan Seçer, 46 kişilik sanatçı kadrosuyla çalışmalarını sürdüren orkestranın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette Seçer'e, Kent Orkestrasının gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra resmi törenler, açık alan etkinlikleri, oda müziği ve geniş katılımlı organizasyonlarda aldığı görevler hakkında bilgi verildi. Ziyarette, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, Kent Orkestrasının 2025-2026 sanat sezonunda toplam 261 konser, gösteri gerçekleştirmesi, vatandaşların memnuniyeti ve Mersin'in kültür sanat yaşamına sunulan katkılar hakkında da bilgi verdi.

Sanatçılarla faaliyetler üzerine sohbet eden ve müzik dinleyen Seçer, orkestranın çalışmalarını yerinde inceleyerek başarılar diledi. Kent Orkestrası sanatçıları da Seçer'e orkestraya sağladığı imkanlar ve kültür - sanata verdiği değer dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretlerini 'Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi', Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle sürdüren Seçer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seçer, kent genelinde sürdürülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, personele çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.