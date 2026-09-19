Mersin'in Mut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Osman Çelikkol, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi.

Kaymakam Osman Çelikkol, Gaziler Günü münasebetiyle ilçede yaşayan gazi ailelerinin evlerine konuk oldu. Ailelerle bir süre sohbet eden Çelikkol, onların talep ve sorunlarını dinleyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Çelikkol, bu fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Çelikkol, devletin gaziler ve kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Gazi aileleri de kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Çelikkol'a teşekkür etti.