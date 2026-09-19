Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle ziyaretleri kapsamında Özgürlük, Hebilli, Esenli, Iğdır ve Yeşilova mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Akdeniz'de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Beşikci, Özgürlük Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların belediyeden beklentilerini dinleyen Beşikci, mahallelerde yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Beşikci, vatandaşların yönetime katılımının önemine dikkat çekerek, 'Mahallelerimizi ziyaret ederek hem buralarda yapılan ve yapılacak olan hizmet ve çalışmaları mahallinde takip ediyoruz hem de vatandaşlarımızın bizden yana beklentilerini dinliyor, öneri ve şikayetlerini alıyoruz. Vatandaşlarımızı yönetime katarak hep birlikte en hızlı şekilde en doğruyu ve güzeli bulmaya çalışıyoruz' dedi.

13 taziye evinde tadilat yapılacak

Özgürlük Mahallesi'ndeki ziyaretinde bölgede bulunan iki taziye evinde de incelemelerde bulunan Beşikci, Akdeniz genelindeki 13 taziye evinde tadilat çalışması yapılacağını açıkladı. Beşikci, 'Vatandaşlarımızın daha uygun ve nitelikli ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla Akdeniz'de bulunan 13 taziye evinde ekiplerimiz tarafından hızla tadilat çalışmaları gerçekleştirilecek. Saha ekiplerimiz bu tadilatlar için hazırlık ve planlarını yapmaya başladı' diye konuştu.

Muhtarların talepleri değerlendirildi

Beşikci, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantılarını da sürdürdü. Çay, Çilek, Gündoğdu, Güneş, Hal, Özgürlük, Şevket Sümer ve Siteler mahalle muhtarlarıyla belediye binasında bir araya gelen Beşikci, mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin talepleri dinledi.

Devam eden ve planlanan belediye hizmetleri hakkında muhtarlarla değerlendirmelerde bulunan Beşikci, mahallelerin sorunlarının çözümünde ortak aklın önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerle sohbet etti

Hebilli Mahallesi'ni de ziyaret eden Beşikci, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Hebilli İlkokulu'nu da ziyaret eden Beşikci, öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Esenli Mahallesi'nde ise ilk olarak Esenli İlkokulunu ziyaret eden Beşikci, öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra mahalle sakinleriyle buluşan Beşikci, çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi ve mahallede yapılması planlanan hizmet ve projeleri anlattı.

'Çözümde de ortaklaşıyoruz'

Beşikci, Akdeniz'in ihtiyaçlarının vatandaşlar ve muhtarlarla birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, 'Akdeniz'in ve mahallelerimizin eksiklerini, sorun ve ihtiyaçlarını birlikte konuşup tartışıyor, çözümleri de yine vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte masaya yatırıp değerlendiriyoruz. Akdeniz'i kıymetli ilçe sakini vatandaşlarımızla birlikte güzelleştirmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde Iğdır Mahallesi'ni de ziyaret eden Beşikci, vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerini dinledi. Mahallede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi veren Beşikci, ardından Yeşilova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşilova Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Beşikci, aciliyet taşıyan bazı hizmetlerin kısa sürede başlatılması için belediye ekiplerine talimat verdi.