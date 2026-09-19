Mersin'in Akdeniz ilçesinde Emek Mahallesi'ne kazandırılacak 3 katlı taziye ve kültür evinin temeli törenle atıldı. Toplam bin 367 metrekare alana sahip olacak tesisin inşaat maliyetini hayırsever iş insanı Hikmet Kaya üstlenirken, merkezin 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Akdeniz Belediyesinin girişimleri, Mersin Valiliğinin desteği ve hayırsever iş insanı Hikmet Kaya'nın katkılarıyla Emek Mahallesi'ne yapılacak 'Hacı Sabri Kaya Taziye Evi ve Azize Kaya Kültür Evi' için temel atma töreni düzenlendi. Karacailyas Emek Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki alanda gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı yöneticileri, hayırsever iş insanı Hikmet Kaya, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Akdeniz Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, projenin mahalle sakinlerinden gelen taziye evi talebi üzerine başlatıldığını söyledi. Beşikci, muhtarlık binasının yanında bulunan ve toplam bin 367 metrekare yüz ölçümüne sahip alanla ilgili çalışmaların belediye tarafından yürütüldüğünü belirterek, 'Milli Emlak Müdürlüğünce söz konusu alanın 'Dini Tesis Alanı ve Taziye Evi' yapılması şartıyla belediyemize tahsisi yapıldı. Tahsisle birlikte yine belediyemiz tarafından 3 katlı bir 'Taziye Evi ve Kültürel Tesis Projesi' hazırlandı. Bugün temelini atacağımız tesisimizi 8 Eylül 2027 tarihinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz' dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde Mersin Valisi Atilla Toros'un önemli destekleri olduğunu ifade eden Beşikci, 'Bugün burada yalnızca bir kamu yatırımının temelini değil, aynı zamanda güzel bir hayır ve dayanışma örneğinin de tohumlarını ekiyoruz. Mersin Valimiz Atilla Toros da bizlere her türlü desteği vermiş, bu özel projenin hayata geçmesinde çok büyük katkılar sunmuştur. Akdeniz sakinleri ve belediyemiz adına Valimize teşekkürü borç biliriz' diye konuştu.

Anne ve babasının isimleri yaşatılacak

Hayırsever iş insanı Hikmet Kaya'nın Emek Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü belirten Beşikci, Kaya'nın tesisin yapımını üstlenmek istediğini aktararak, 'Kıymetli babası Hacı Sabri Kaya ile kıymetli annesi Azize Kaya'nın isimlerinin yaşatılması kaydıyla tesisin yapımını üstlenmek istediğini bize ifade etmiştir. Bizler de bu teklifi kabul ettik. İnanıyorum ki bu merkez, sadece acıların paylaşıldığı bir mekan değil; insanlarımızın bir araya geldiği, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün güçlendiği bir yer olacaktır. Emek Mahallemize sağladığı hizmetten dolayı hayırsever iş insanı Sayın Hikmet Kaya'ya teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Atilla Toros da törende yaptığı konuşmada hayırsever Hikmet Kaya'ya teşekkür ederek, hayırseverlik halkasının büyümesi için çalıştıklarını söyledi.

Akdeniz ilçesindeki mahallelerde taziye evi konusunda ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Toros, 'Hayırseverlerimizin dokunuşu bu anlamda çok kıymetli. Sadaka-i cariye niteliğindeki bu önemli yatırımın hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun' dedi.

Konuşmaların ardından Vali Toros, Belediye Başkan Vekili Beşikci, Mersin Müftüsü ve hayırsever iş insanı Hikmet Kaya tarafından tesisin temeli atıldı.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak

Üç katlı olarak inşa edilecek merkez, taziye hizmetlerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde projelendirildi. Vatandaşların bir araya gelebileceği, taziyelerini kurabileceği ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyebileceği merkezin, mahallede dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Akdeniz Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen projenin inşaat maliyeti hayırsever iş insanı Hikmet Kaya tarafından karşılanacak. 'Hacı Sabri Kaya Taziye Evi ve Azize Kaya Kültür Evi'nin tamamlanmasının ardından Emek Mahallesi sakinlerine uzun yıllar hizmet vermesi planlanıyor.