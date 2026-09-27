Mersin'in Anamur ilçesinde kavga ettiği ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'tutuklandı.

Olay, dün gece Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre S.S.K. (22), tartışıp kavga ettiği ağabeyi E.K.'ye (29) 16 AGK 276 plakalı aracıyla çarptı. Araç daha sonra bir inşaat alanında açılan çukura uçtu. Olayda 2 kardeş de yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıren, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan 2 yaralı da taburcu edildi. Aracı kullanan S.S.K., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ağabeyin yüksek sesle gece vakti çevreyi rahatsız edecek şekilde araçla gezen kardeşini uyarmasıyla aralarında kavga çıktığı, ardından da hadisenin yaşandığı öğrenildi.