Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği kişiye aracıyla çarpıp çukura uçmuştu. Kameraya yansıyan olaydaki kişilerin kardeş oldukları öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kavga ettiği, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü. Araç, şahıslardan birine çarpıp temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı.

Kardeşi, abisine çarpmış

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı ile ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı. Tartışmayı yaşayan kişilerin kardeş olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi devam eden kardeşlerden 22 yaşındaki S.S.K.'nın, tartıştığı ağabeyi 29 yaşındaki E.K.'ye yaya olarak giderken 16 AGK 276 plakalı aracıyla çarparak inşaatın temel çukuruna uçtukları belirlendi. Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan inşaat çukuruna uçan araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.