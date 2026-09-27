Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp çukura uçtu. Hem kendisi hem de vurduğu şahıs yaralandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kavga ettiği, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü. Araç, şahıslardan birine çarpıp temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı. Yaşanan hadisenin bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.