Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Türkiye ile oynadıkları maçın ardından Real Madrid'den takım arkadaşı milli futbolcu Arda Güler ile fotoğrafını paylaştı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın, Kocaeli'de Fransa ile oynadığı müsabakanın ardından İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile Fransız futbolcular Kylian Mbappe ve Eduardo Camavinga bir araya geldi. Mbappe, bu görüşmeyle ilgili anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kylian Mbappe, paylaşımında Arda'yı etiketleyerek 'Habibi' notunu ekledi.