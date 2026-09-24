Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2026-2027 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Sezona deplasmanda Ankaragücü'nü 100-70 mağlup ederek başlayan MSK'nın oyuncuları ve teknik ekibiyle sohbet eden Seçer, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Buluşmaya MSK Başkanı Mustafa Özünlü, Genel Menajer Namık Yazlar, Başantrenör Burak Gören, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Mersin'in basketbol şehri olarak anıldığını belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak MSK'nın yanında olduklarını söyledi. Altyapıya önem verdiklerini ve bu alanda yatırımlar yaptıklarını ifade eden Seçer, yeni spor salonunun da önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini kaydetti. Seçer, sezon sonunda takımın başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

MSK Başkanı Mustafa Özünlü ise yeni yönetim, teknik ekip ve oyuncularla kısa sürede iyi bir takım havası yakaladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Seçer'e teşekkür etti.

Başantrenör Burak Gören de oyuncuların Mersin'e yakışan bir aidiyet duygusuyla hareket ettiğini ifade ederek, sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Genel Menajer Namık Yazlar ise Mersin'de basketbolun lokomotifinin MSK olduğunu belirtti.

Takım kaptanı Orhan Aydın Hacıyeva da kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirterek, sezon sonunda MSK'yı yeniden Basketbol Süper Ligi'ne taşımak istediklerini kaydetti.

Buluşmanın sonunda MSK heyeti, Seçer'i 26 Eylül Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonunda oynanacak Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü maçına davet etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.