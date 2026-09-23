Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Evden Okula Güvenle Pedalla' etkinliğinde 30 öğrenci, bisikletleriyle pedal çevirerek çevreci ve güvenli ulaşıma dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle kentte çevreci ve güvenli ulaşım konusunda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Viranşehir'de düzenlenen 'Evden Okula Güvenle Pedalla' etkinliğinde öğrenciler, bisikletleriyle okul yoluna çıktı. Viranşehir Caddesi'nden başlayan sürüş 75. Yıl Viranşehir Ortaokulu'nda sona ererken, öğrenciler hem hareketli bir güne başladı hem de çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekti. Bisikletleriyle belirlenen güzergah boyunca ilerleyen öğrenciler, okul yolculuğunu bu kez hep birlikte gerçekleştirdi. Öğrenciler, okul güzergahıyla bağlantılı bisiklet yolunu kullanarak, güvenli bir şekilde 75. Yıl Viranşehir Ortaokulu'na ulaştı. Belirlenen güzergahta gerçekleştirilen sürüşle, bisikletin sağlıklı, ekonomik ve doğa dostu bir ulaşım seçeneği olduğu mesajı verildi.

'Gelecek nesiller için bisikletle ulaşımı ön plana alıyoruz'

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ulaştırma Mühendisi Erdal Savran, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, çocuklara küçük yaşlardan itibaren sürdürülebilir ulaşım bilinci kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Bisikletli ulaşımın kent yaşamındaki önemine dikkat çeken Savran, 'Bisiklet ulaşımı, kentimiz için hem sürdürülebilir hem de enerji bakımından çok değerli bir ulaşım şekli. Kentimizde toplu taşıma araçlarına verilen önemi düşündüğümüzde ve gelecek nesillerimize daha iyi bir yaşam sunmak adına, bisikletle ulaşımı ön plana almaktayız' ifadelerini kullandı. Etkinliğin güzergahına ilişkin de bilgi veren Savran, 'Viranşehir sahil bölgemizden 75. Yıl Ortaokulumuza kadar uzanan güzergahta, 30 öğrencimizle beraber 'Evden Okula Güvenle Pedalla' etkinliğimizi gerçekleştirdik' dedi.

Etkinliğe katılarak arkadaşlarıyla birlikte okula pedal çevirerek giden 5. sınıf öğrencisi Deniz Aktutak, bisikletli yolculuktan keyif aldığını anlattı. Günlük yaşamında da bisiklet kullandığını söyleyen Aktutak, 'Eğlenceli geçti. Herkese evden okula bisikletle gelmeyi tavsiye ederim. Bisiklet sürmek iyi hissettiriyor'diye konuştu.