Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin bir araca çarptıktan sonra karşı şeritte bulunan iş yerine girdiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Aydoğan Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi’nde meydana geldi. Y.S. idaresindeki 58 EY 171 plakalı Citroen marka hafif ticari otomobil, rampadan indiği esnada sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi üzerine 34 HIS 166 plakalı otomobile çarparak karşı şeritte bulunan iş yerine daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.