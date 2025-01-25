Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde sağlık sorunları nedeniyle Genel Sekreter Yardımcılığı’ndan emekli olan Durmuş Ali Arslan’ın yerine Cemil Böcek atandı.

Antalya Büyükşehir Belediye’sinde imzalanan karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda sağlık sorunları nedeniyle genel sekreter yardımcılığı görevinden ayrılan Durmuş Ali Arslan’ın yerine Cemil Böcek atandı.

Muhittin Böcek’in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi’nden bu yana birlikte çalıştığı Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Cemil Böcek’in yeni görevinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan sorumlu olacağı öğrenildi.

Öte yandan emekli olan Durmuş Ali Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uzun zamandır beni yoran sağlık sorunlarım nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden emekli oldum. Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımla çok güzel ve başarılı 6 yıl geçirdiğime inanıyorum. Halkımıza samimi ve gayretle hizmet etmeye çalıştım. Bilerek kalp kırmadım, asla haram yemedim, başkanınızın ve halkımızın yüzünü yere eğecek bir davranışta bulunmadım. Tarihin minnacık bir yerinde hoş bir sada bırakabildiysem ne mutlu bana. Bıraktığım göreve atanan güzel insan Cemil Böcek başkanımıza da hayırlı olsun. O zaten başarılı bir yönetici daha iyisini de yapacaktır.”