Görme engelli öğretmenler öğrencileriyle göz teması kuramasa da kurdukları gönül temasıyla hiçbir engel yaşamadan eğitim-öğretim hizmeti veriyor.

Sivas’ta Halk Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yapan görme engelli Selman Devecioğu ve Hayri Yılmaz, mesleki başarıları ve azimleriyle dikkat çekiyor. Ders anlatırken öğrencileriyle göz teması kuramasalar da kurdukları gönül bağıyla tüm engelleri ortadan kaldırıyorlar.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Akşam Okulu’nda sınavlara hazırlık kursları başta olmak üzere birçok alanda ders veren görme engelli öğretmenler, mesleklerine olan aşklarıyla görme engelli diğer bireylere de hem örnek oluyor hem de umut veriyorlar.

Selman Devecioğu, 2014 yılından bu yana mesleğini severek yaptığını belirterek "Öğretmenlik engelli engelsiz herkesin yapabileceği kutsal mesleklerden birisidir. Öğretmenlik yaparken en büyük beklentimiz herhangi bir önyargı ile karşılaşmamaktır. Öğretmen olabilmek için engelli adaylar da engelli olmayan adaylar da aynı yollardan geçiyor. Öğrencilerimize kavuşma isteğimiz hepimiz için de aynı. Aynı düzey sınavlardan geçerek öğretmen oluyoruz. Öğretmen olduktan sonra da insanları engelli veya engelli olmayan bireyler olarak değil de herkesi bir insan olarak görmek ve değerlendirmek lazım" dedi.

"Göz teması kuramamak engel olmuyor"

Devecioğlu, öğrencileriyle göz teması kuramamanın kendileri için engel teşkil etmediğini ifade edip, "Bugüne kadar beni inciten ve kıran bir öğrencim olmadı. Bana, ‘Öğrencilerinle göz teması kuramayınca sıkıntı olmuyor mu’ diye soranlar oluyor. Yetişkin öğrencilere eğitim veriyoruz. Gönüller birbirine uyduğu zaman göz temasına gerek kalmıyor. Gözlerimizle yaşadığımız ufak tefek sorunlar oldu ancak bunlar hiçbir zaman disiplini bozacak seviyeye ulaşmadı. Bir öğrencimin sınıfta telefonla oynadığını hissedebiliyorum ve uyarıyorum. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda öğrencilerimden biri sınıfta makyaj yapıyordu, bunu ojenin kokusundan anlayıp öğrencime gülerek ‘Makyaj mı yapıyorsun’ diye sordum. O da çok şaşırmıştı, ‘Hocam siz nasıl gördünüz’ diye. Eğer görme engelli bir öğretmenseniz sınıf hakimiyetini sağlayabilmek için dört duyu organınızın çok iyi olması lazım. Ben bütün engelli öğretmenlerimize her zaman söylüyorum. Hangi duyu organımız engelli olursa olsun diğer duyu organlarınızı geliştirmeye bakın ki sınıf hakimiyetiniz iyi olsun" diye konuştu.

"Öğretmenler günü bizim için daha fazla önem arz etmeli"

Görme engelli öğretmen Hayri Yılmaz, öğretmenler gününün kendileri için daha fazla önem arz etmesi gerektiğine dikkat çekip, "2017 yılından itibaren öğretmen olarak görev yapıyorum. Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde çeşitli kurslar açarak mesleğime devam ediyorum. Görme engelli bir birey olunca dışarıda ‘öğretmenim’ dediğiniz zaman bir şaşkınlık nidası ile karşılaşabiliyoruz. İster istemez attığımız adımlarda teknolojiden sıkça faydalanıyoruz. Derslerimizde bilgisayar temelli eğitimler vermek zorundayız. Öğrenciye akıllı tahta ve projeksiyon yardımı ile aktarmamız gerekenleri aktarmaya çalışıyoruz. Öğretmenler Günü bütün öğretmenler için önem arz eden bir gün. Görme engelli öğretmenlerimiz ve diğer engelli öğretmenlerimiz için daha fazla önem arz etmesi gereken bir gün. Bugün toplumla iletişimi güçlendirmek, öğretmen ve öğrenci arasındaki bağı güçlendirmek için kullanılması gereken bir gün. Öğrencilerimiz sağ olsunlar bizlere değer verdiklerini hissettiriyorlar. İdarecilerimiz de bugünle alakalı çeşitli faaliyetler düzenleyerek bizim de bir öğretmen olarak hissetmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu.