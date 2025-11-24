Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Başkan Vahap Seçer'i ziyaret ederek eğitim çalışmalarının kentte oluşturduğu etkiyi paylaştı. Başkan Seçer, 'Eğitime ayrı bir sayfa açtık' dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle kentteki öğrencilerin hedeflerine ulaşma yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Büyükşehir Belediyesi tarafından istihdam edilerek, hem öğrencilere hem de ailelere dokunan çalışmalar yürüten öğretmenler, Başkan Seçer ile yürüttükleri eğitim faaliyetlerinin kent genelindeki etkilerine dair görüşlerini paylaştı. Başkan Seçer de öğretmenlerin emekleri ve katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Seçer, öğretmenlerin kutsal bir görevi icra ettiğine dikkat çekti. Öğretmenlerin bir bireyin yetişmesindeki en büyük etmen olduğuna dikkat çeken Seçer, 'Elbette bir bireyin yetiştirilmesinde ailesi, çevresi ve okul son derece önemli ama öğretmen okul içerisinde bir bireyin yetişmesi için çok önemli bir görev üstleniyor' ifadelerini kullandı. Öğretmeleri örnek alınacak birer kahramana benzeten Seçer, çocukların en kırılgan dönemi olan yetişme çağında yanlarında öğretmenleri olduğuna değindi.

'Öğretmenler olarak bir çocuğu hayata bağlıyorsunuz'

Hayatın pratiğini öğretmenlerin okulda öğrencilere gösterdiğini söyleyen Seçer, 'Çocuklar o kırılgan dönemlerinde bir anne şefkatine de ihtiyaç duyuyor. Çocuklar, karanlığını aydınlatacak, yolunu açacak bir insan arıyor. Bunu yapan kişi bir öğretmen olabiliyor. O nedenle çok kutsal bir meslek icra ediyorsunuz' diye konuştu.

Eğitimin; toplumların ve ülkelerin geleceği açısından çok önemli olduğunun altını çizen Seçer, 'Eğer bir toplum eğitime gerekli önemi vermiyorsa yüzyıllar, bin yıllar boyu da yaşasa, dünya klasmanında hep geri sıralarda olur, birilerinin sömürgesi olur, bağımsız olmaz, insanları mutsuz olur' şeklinde konuştu. Seçer, eğitimin birçok sorunu bir arada çözdüğüne değinerek, 'Eğitim olduğu zaman başta zaten barışı ve huzuru yakalıyorsunuz. Eğitim bilimi bilim de teknolojiyi, dünyanın ve çağın ruhunu okumayı beraberinde getiriyor. Bu da ülkeler arası rekabete yansıyor. Eğitim her şeyden önemli' dedi.

'Eğitime ayrı bir sayfa açtık'

Eğitimin toplumun geleceği adına öneminin bilinciyle çok önem verdikleri bir alan olduğunu ve bu doğrultuda bütçe ayırdıklarını kaydeden Seçer, '2019 yılından bu yana eğitime ayrı bir sayfa açtık. Eğitim, kadın ve çocuk, kültür ve sanat, tarım, veteriner hizmetlerini içine alan konuların hepsine biz bir 'sosyal politikalar' çerçevesi çizdik. 2019 yılından 2025 yılına kadar geçen 6 yıl içerisinde ayırdığımız bütçeler çok devasa boyutlara ulaştı. Çok değerli işler yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Toplam 487 öğretmen ve eğitmenle hizmet veriyoruz'

Büyükşehir bünyesinde toplam 487 öğretmen, eğitmen ve antrenörün çalıştığı bilgisini de paylaşan Seçer, bu kadronun hepsinin kendi alanında eğitimler verdiğini söyledi. LSG ve YKS'ye yönelik eğitimlerin dışında başka alanlarda da eğitimler verildiğini ifade eden Seçer, 'Yabancı dil ve meslek edindirme kurslarımız var. Kadınlara yönelik eğitimler var. Özellikle kadınların emeklerinin ekonomik değere dönüşmesi için onlara bazı alanlarda destek sunmak, meslek öğretmek gibi birçok alanda eğitimler veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz şu anda toplamda 487 öğretmen ve eğitmenle hizmet veriyor' dedi.

'Öğretmenlerimizin olduğu bütün birimlerden bana memnuniyet verici sonuçlar geliyor'

Seçer, öğretmenlerin olduğu bütün birimlerden kendisine memnuniyet verici sonuçlar geldiğini ifade ederek, vatandaşlardan, özellikle de kadınlardan eğitim ve evde bakım hizmetleri konusunda yoğun memnuniyet mesajı aldığını söyledi. Ailelerin eğitim kurumlarından çok öğretmenlerin ilgisini ve özverisini övdüğünü söyleyen Seçer, kendilerine iletilen teşekkür ve duaları öğretmenlere aktararak, 'Çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi seviyoruz. Atatürk'ün dediği gibi 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır.' Vazifemizi de hep beraber en iyi şekilde yapacağız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun' şeklinde konuştu.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.