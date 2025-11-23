Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecine yönelik çalışmalar kapsamında, mahalle muhtarı Dilek Demir saha gezilerine başladı. Mahalledeki esnafı ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Demir, kentsel dönüşümle ilgili beklenti ve talepleri yerinde değerlendirdi.

Yapılan ziyaretlerde genel olarak olumlu geri dönüşler alındı. Mahalle sakinlerinin mevcut yapılaşma, altyapı ve yaşam kalitesi konularında kentsel dönüşüme sıcak baktığı kaydedildi. Demir, ziyaretleri sırasında mahallelinin günlük sorunlarını da not alarak ilgili kurumlara iletilmesi için hazırlık yaptı. Muradiye Mahallesi’nde yürütülen bu çalışmanın, kentsel dönüşüm sürecinin planlanması ve yönlendirilmesinde önemli bir veri oluşturacağı ifade edildi.