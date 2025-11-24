Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Programın ilki Dicle Emniyet Amirliği bahçesinde Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır'ın öğretmenler eşliğinde çelenk sunmasıyla başladı. Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Elif Korkmaz'ın sunduğu çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Çelenk sunma törenin ardından Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır ve beraberindeki öğretmenler, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'ı makamında ziyaret etti. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Öğretmenler Günü kutlama programında Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, verdikleri desteklerden ötürü Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'a teşekkür etti.