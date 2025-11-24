Bozdoğan Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan tüm öğretmenlere saksıda canlı karanfil çiçeği dağıttı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in, 'Çiçek gibi bir Bozdoğan' hedefiyle başlattığı çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlere verilen karanfillerle emeklerine ve fedakarlıklarına saygı gösterildi.

Başkan Özel, eğitimin toplumun temel taşı olduğunu belirterek: 'Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin emekleri, sabırları ve fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Onların dokunduğu her çocuk, yarınlarımızın umududur' dedi.

Bozdoğan Belediyesi ekipleri gün boyunca okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.