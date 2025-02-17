Eskişehir’de ‘Erkekler Voleybol 1. Lig Yükselme Maçları’nı tribünden takip eden ilkokul öğrencileri, Sungurlu Belediye Spor oyuncuları ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile tanışma fırsatı buldu.

‘Erkekler Voleybol 1. Lig Yükselme Maçları’, Yenikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Münir Raif Güney İlkokulu 2/F sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Elif İlbars gözetiminde maçları izlemeye götürüldü. Spor dallarını öğrenmek için maçı tribünden takip eden öğrenciler, Eskişehir’e misafir olarak gelen ve 1. Lig’e yükselen Sungurlu Belediye Spor oyuncuları ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile tanıştılar.