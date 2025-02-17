Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği (ES SİVDER) tarafından gerçekleştirilen ‘Türk Halk Müziği Deyişler Konseri’ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konser, Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün iş birliği ile Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Eskişehir, Sivrihisar ve çeşitli yörelerden türküler konserde seslendirildi. Şefliğini Muharrem Atabay’ın yaptığı konser, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

"Eskişehir’de ilerleyen günlerde çeşitli etkinliklerimiz devam edecektir"

ES SİVDER Başkanı İsmail Arslan, konserde yaptığı konuşmasında, "Eskişehir’in ve Sivrihisar’ın milli kültürüne çeşitli etkinliklerimizle katkı yaptığımız için bahtiyarım. Konserdeki sanatçılarımızı, konser şefi Muharrem Atabay’ı ve konserde emeği geçenleri gösterdikleri yüksek performanslarından dolayı yürekten kutluyorum. Eskişehir’de ilerleyen günlerde çeşitli etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Programın sonunda; ES SİVDER Başkanı İbrahim Arslan, Konser Şefi Muharrem Atabay’a çiçek buketi takdim etti.