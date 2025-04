Sezon boyunca gösterdiği üstün performansla namağlup lider olarak ligi tamamlayan Odunpazarı Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Dörtlü Final’deki başarısıyla Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Eskişehir’e büyük bir gurur yaşatan takım, Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen coşkulu kutlamayla onurlandırıldı. Taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan sporcular, stadyumu gezerek tribünleri selamladı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un ev sahipliğinde "Şampiyonluk Yemeği" düzenlendi. Yemeğe; Başkan Kazım Kurt’un yanı sıra, Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay, Mihalıççık Belediye Başkanı ve Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Haydar Çorum, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nihat Çuhadar, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Erdal Şahbaz, Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, teknik ekip ve kulüp yöneticileri katıldı. Başkan Kurt, elde edilen bu tarihi başarıda emeği geçen sporculara, teknik heyete ve yönetime teşekkür plaketi takdim etti. Kadın Hentbol Takımı da Başkan Kurt’a anlamlı bir sürpriz yaptı. Kendilerine sunduğu destekten dolayı teşekkür eden sporcular, madalyalarını Başkan Kurt’a hediye etti.

Yemekte konuşan Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay, kulübün çalışmalarına dair bilgi vererek, özellikle kadın sporculara verilen önemi vurguladı. Olcay konuşmasında, "Önceliğimiz, kadınların toplumda daha fazla yer almasını ve görünür olmasını sağlamaktı. Bu amaçla kadın hentbol takımımızla 2. Lig’den başlayarak dört yıldır büyük bir mücadele veriyoruz. Alt yapımızdan yetişen oyuncularla 2. Ligde bir gelişim süreci yaşadık. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’e yükseldik. Bu yıl ise Başkanımız Kazım Kurt’un desteği ve bize aşıladığı cesaretle, vakit kaybetmeden Süper Lig hedefimize ulaştık. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz" dedi. Olcay, başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere, kulübe ve kadın hentbol takımına destek veren herkese teşekkür etti.

"İnancın, emeğin ve takım ruhunun zaferi"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sezon boyunca gösterdikleri muhteşem performansla ligi namağlup lider tamamlayan ve Dörtlü Final’de elde ettikleri zaferle Süper Lig’e yükselen Odunpazarı SK Kadın Hentbol Takımımızla Şampiyonluk Yemeği’nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eskişehir’de iyi şeyler olmaya başladı. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Buna da inanıyorum. Özellikle kızlarımızın bu başarısı, Eskişehir açısından çok farklı bir çizgi oluşturacaktır. Biz, amatör sporun sonuna kadar yanındayız. Her şartta spor takımlarımıza, sporcularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sizin bu başarınız, bir hafta sonra Eskişehirspor’a yansıdı. Bugün Eskişehirspor’da işin yüzde 90’nını bitirdi. Takımların birbiri ile dayanışması, kentimizi bir üst lige taşıyacaktır. Sizin Kadınlar Hentbol Süper Liginde oynaması daha çok bilinir olmamıza neden olacak. Eskişehir’in Türkiye’de bilinmesini sağlayacak. Bunlar aslında görünmeyen başarılardır. 1 sezon boyunca yaptığınız mücadelede gösterdiğiniz çabada verdiğiniz emeklere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonda Eskişehir’e, Odunpazarı’na yakışır bir iddiada olmamız gerekiyor. Terlerinin son damlasına kadar mücadele eden, sahada olduğu kadar saha dışında da hepimize ilham veren kızlarımızın bu başarısı; inancın, emeğin ve takım ruhunun en güzel örneğidir. Yeni sezonda başarılarının artarak devam etmesini diliyor, her bir sporcumuzu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum."