DÜZCE(İHA) – Düzce’de Sağlıklı Hayat Akademisi’nin ilk gününde koruyucu sağlık hizmeti ve aile hekimliği, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar ile ilgili eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığı konusunda farkındalığı geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, sağlık okuryazarlık düzeyini artırmak amacıyla hayata geçirilen, ülkemizin dört bir yanında Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimlerinin ilki Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından, 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çevrim içi bağlantı üzerinden verildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Merkez ve Kalıcı Konutlar Sağlıklı Hayat Merkezi ile Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi’nde Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) proje eğitimlerine başlanıldı.

Bu kapsamda; Sağlıklı Hayat Akademisi’nin (SAHA) ilk gününde katılımcılara ’’Koruyucu Sağlık Hizmeti ve Aile Hekimliği, Sağlıklı Yaşam ve Kronik Hastalıklar, Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Alışkanlıklar’’ konularında eğitimler verildi.