Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, sanata ve genç yeteneklere verdiği desteği sürdürüyor. 7-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen bale seçmeleri, 25-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seçmeler, 15.00-17.00 saatleri arasında Odunpazarı Belediyesi Gökmeydan Ek Hizmet Binası’nda yapılacak.

Seçmelerde adaylara sahne hakimiyeti, estetik kazanımı ve ritim duygusu gibi konularda değerlendirme yapılacak. Katılım göstermek isteyen çocukların rahat kıyafetlerle gelmeleri öneriliyor. Bale seçmeleriyle ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Sanata ve kültüre yatırım yaparak çocuklarımızın hayallerine dokunmayı amaçlıyoruz. Bale seçmeleri, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için güzel bir fırsat. Tüm çocuklarımızı seçmelere bekliyoruz" dedi.