Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci ve beraberinde kent genelinde görev yapan muhtarlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu sürpriz bir şekilde ziyaret ederek, kentte bugüne dek gerçekleştirdiği çalışma ve hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, programında yer almayan sürpriz bir ziyaretle karşılaştı. Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci ve beraberinde kent genelinde görev yapan muhtarlar, Başkan Çavuşoğlu’na çat kapı ziyaret yaparak, kentte bugüne dek gerçekleştirdiği çalışma ve hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Başkan Çavuşoğlu’na ziyaret için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’na akın eden muhtarlara Başkanvekili Ali Marım ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Alpar da eşlik etti. Alkışlar eşliğinde salona giren Başkan Çavuşoğlu’na çiçek ve pasta sürprizi yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, 9 ay boyunca kentte gerçekleştirdikleri çalışmalar sebebiyle Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na şükranlarını sundu. Yüreci, “Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza vermiş olduğunuz güzel hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Sizleri onore etmek istedik. Tüm ilçe muhtarlarımızla toplandık, sizlere jest yapmak istedik” diye konuştu.

"Bu şehrin kaynaklarını, bu şehre harcayacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendisine yapılan bu sürprizden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, verdikleri desteklerden dolayı muhtarlara tek tek teşekkürlerini sundu. Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin güzelleşmesinin bir tek vasıtası var; hep beraber ve el ele olabilmek. Bugüne kadar başardık, inşallah bundan sonra da bu şehri beraber yönetmeyi, birlikte güzelleştirmeyi başarırız. Bir tek felsefemiz var, ‘bu şehrin kaynaklarını, bu şehre harcayacağız’ Bu şehrin güzelliği hepimizin eseri olacak” dedi.

“Keyifli bir şehri hep beraber yönetiriz”

Öğrencilere beslenme desteğinden tarım ve hayvancılık desteklerine, sosyal yardımlardan turizm, kültür ve sanat çalışmalarına dek geniş bir çerçevede yapılan faaliyetlere değinen Başkan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Boğazımızdan haram lokma geçmezse pek çok şeyi başarmış oluruz. Umut ediyoruz ki, keyifli bir şehri hep beraber yönetiriz. Bu nazik düşünceniz ve jestiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”