TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu’nun daveti üzerine Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu tarafından Düzce’ye tanıtım gezisi düzenledi. Düzce’nin turizm potansiyelini keşfetmek ve turizm alanındaki işbirliğini artırmak amacıyla yapılan geziye katılanlar, Düzce’nin benzersiz doğası ve tarihi mirasına hayran kaldı.

TÜRSAB Doğu Marmara Bölgesi Başkanı Aytekin Şahinbaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, acenta sahipleriyle birlikte Düzce’de detaylı bir tanıtım gezisi düzenledi. TÜRSAB Batı Karadeniz Bölgesi Başkanı Ercan Güner’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen gezi, Düzce’nin önemli turistik noktalarını kapsadı.

Gezinin ilk durağı, bölgenin en bilinen doğal zenginliklerinden biri olan Güzeldere Şelalesi oldu. Ardından Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı’na giden misafirler, Düzce Belediyesi iştirak şirketi Beltur tesislerinde ağırlandı. Dome çadırlar ve bungalovdan oluşan konaklama tesislerini gezen, ardından restorana konuk olan heyete Düzce Beltur Genel Müdürü Levent Sivrikaya da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Korugöl Tabiat Parkı ve Sarıkaya Mağarası gibi doğa harikalarının yanı sıra tarihi ve kültürel öneme sahip Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu da gezinin önemli durakları arasında yer aldı.

Düzce’nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak ve bölgesel turizm iş birliklerini güçlendirmek adına düzenlenen organizasyon, Doğu Marmara Bölgesi illeri arasında turizm alanında iş birliğini teşvik etmeyi amaçlayan ilk adım oldu. Gezi sırasında Düzce’nin doğal ve kültürel zenginliklerine hayran kalan heyet, Düzce’ye turlar düzenlemeyi planladıklarını belirtti.