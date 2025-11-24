Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yayımladığı mesajla eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık mesajında, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Öğretmenler, yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ sözünden ilham alarak geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyoruz. Emekleriyle, sabırlarıyla, bilgi ve sevgileriyle çocuklarımıza ışık olan öğretmenlerimize minnettarız. Görevini aşkla sürdüren öğretmenlerimizle birlikte, ömrünü eğitime adamış emekli öğretmenlerimiz de başımızın tacıdır. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm eğitim neferlerimizi saygıyla anıyor; ilçemizdeki ve ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.