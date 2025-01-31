Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemeleri için BUGÜN (31 Ocak Cuma) son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ve 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit ödeme döneminde bugün sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyerek, ödemeye yapabilecekleri konusunda uyardı.

Başkanlık, 31 Ocak Cuma gününe (BUGÜN) kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacağını belirtirken, ödemelerin Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine ödenebileceği duyuruldu.

Hatırlanacağı gibi, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Vergi dairesi ödenmeyen MTV'lere ilişkin e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Yılda iki taksitte ödenebilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci ödemesi için son tarih ise 31 Temmuz 2025 Perşembe.