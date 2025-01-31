Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, kamu sağlığını korumak ve tüketicilere güvenilir gıda sunmak amacıyla denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında, gıda denetimlerini sürdürüyor.

Söz konusu denetimler gıda üreten ve satan işyerleri, birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamalarda gerçekleştirilen işletmelerin onay ve kayıt durumları, şüphe ve şikâyetler, izleme ve izlenebilirlik, gözetim ve denetim hizmetlerini kapsadı. Yapılan denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri, faaliyet kapsamı, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden maddeler, gıda işletmesinde çalışan personel eğitiminin ilgili tebliğ ve yönetmeliğe uygunluğu ve 5996 sayılı Kanun’a uygunluk çerçevesinde resmi kontroller gerçekleştirildi. Resmi kontrollerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri gerektiği aktarıldı.