Bayburt’ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem başı Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, toplantıda kurum müdürlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerin devam-devamsızlık durumları ve uygulanan projeler gibi konuları aktardı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, eğitimde kaliteyi artırmak için mevzuat ve yönetmeliklere hâkim olmanın önemine vurgu yaptı. Öğretmenlerin mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeleri ve yöneticilerin bu konuda bilgilendirici çalışmalar yapmaları gerektiğini belirtti.

Sınıf denetimlerinin eğitimde kaliteyi sağlama açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Kahraman, öğretmenlerin değişen eğitim sistemine uyum sağlamaları için sınıf içi etkinliklerin ve öğretim yöntemlerinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, okulların kendi kimliğine ve öğrenci profiline uygun özgün çalışmalar yapmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.