Bolu’da ilkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hazırladıkları özel video ile hem öğretmenleri hem de izleyenleri gülümsetti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dağkent Kıroğlu ESV İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin günlük hayatta sıkça kullandıkları klasikleşmiş cümleleri canlandırdı. Doğal oyunculukları ve güçlü mimikleriyle dikkat çeken öğrenciler, sınıf atmosferinde sık duyulan ifadeleri mizahi bir dille ekrana taşıdı. "Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı", "Kendini de evde unutsaydın evladım", "Siz arkadaki dörtlü!", "Ben Ahmet’e sordum, sen Ahmet misin?" gibi cümlelerin yer aldığı video, sosyal medyada beğeni topladı.