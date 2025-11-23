Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeyken hareket eden tur otobüsü bariyeri aşıp şarampole düştü. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tır otobüsü park halindeyken hareket etti. Rampa aşağı ilerleyen otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü. Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı ise havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.