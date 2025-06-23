AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Stadyumu’na Prof. Dr. Fethi Heper’in isminin verilmesi sonrası çıkan tartışmalarla ilgili olarak, "Bir stadyuma, aynı zamanda hemşehrimiz olan bir spor adamının ismini vermenin neresi Atatürk düşmanlığıdır" dedi.

Geçtiğimiz gün, Eskişehir Stadyumu isminin Eskişehirspor ve Milli Takım’ın efsane futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırıldığı duyurulmuştu. Gerçekleştirilen isim değişikliği sosyal medyada tartışma konusu haline gelirken, Milletvekili Hatipoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Atatürk’ün isminin istismar edildiğini söyleyen Milletvekili Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) hedef alarak konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

"Eskişehir’deki ’Atatürk istismarı’ artık katlanılacak noktayı çoktan aştı"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu açıklamasında, "Hemen hemen her yerde böyle ama CHP’nin özellikle Eskişehir’deki ’Atatürk istismarı’ artık katlanılacak noktayı çoktan aştı. Neymiş efendim, Atatürk’ün ismini silmeye çalışıyormuşuz. Kıymetli hemşehrilerim, stadyum dediğiniz yer bir futbol oyunu arenasıdır. Bu tip bir yapıya da bulunduğu şehrin sporla özdeşleşmiş, spor kültürüne katkı vermiş bir ismini koymak kadar doğal ne vardır Allah aşkına? Rahmetli Fethi Heper kadar Eskişehir’in spor kültürüne katkı vermiş bir isim daha var mıdır? Bir stadyuma, aynı zamanda hemşehrimiz olan bir spor adamının ismini vermenin neresi Atatürk düşmanlığıdır? 3 tane oyu konsolide edeceğim diye cumhuriyetimizin kurucusu, aziz milletimizin ortak değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tartışma konusu edilir mi" ifadeleri yer aldı.

"Büyük projelere Atatürk ismini vermek neden aklınıza gelmedi?"

Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasının devamında, "Şimdi size soruyorum; geçmiş yıllarda CHP’li yerel yönetim, Hasan Polatkan Bulvarı’nın adını değiştirerek Atatürk Bulvarı yaptı. Peki, Hasan Polatkan kim? Eskişehir’in yetiştirdiği en kıymetli devlet adamıdır. Maliye Bakanlığı görevini yürütürken, 27 Mayıs Darbesi’nde rahmetli başbakanımız Adnan Menderes ile birlikte idam edilen, şehit edilen bir hemşehrimiz. Şimdi ben çıkıp CHP’li yerel yöneticileri bu isim değişikliği üzerinden darbecilikle, demokrasi düşmanlığıyla, hatta katillikle mi suçlayayım? Sonuçta onların mantığına göre önceki isme bakılır, yerine gelenin kim olduğuna değil. Böyle bir yaklaşım ne kadar akıl dışı, ne kadar sorumsuzca ve saygısızca olur değil mi? Peki, geçmiş dönem belediye başkanı tarafından vizyon projesi olarak lanse edilen Kentpark, Sazova Parkı gibi büyük projelere Atatürk ismini vermek neden aklınıza gelmedi? Bu alanlara neden layık görmediniz? Odunpazarı’nda büyük bütçelerle yapılan kültür merkezine Atatürk ismini vermek yerine farklı tercihlere yöneldiniz. Neden? En son mevcut belediye başkanı tarafından açılan ’Aktif Yaşam Parkı’ bile Atatürk ismini taşıyamadı. Madem bu kadar hassastınız, oraya neden vermediniz? Atatürk’ün adını siyasi türbülansa girdiğinizde ve yalnızca işinize geldiğinde gündeme getiren bir zihniyetin samimiyetini sorgulamak, benim de halkımızın da en doğal hakkıdır" diye belirtti.

"Atatürk’ün ismini istismar ederek bu şehrin öz evladına yapılan saygısızlığa sessiz kalmayacağım"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Son olarak Fethi Heper, ya da bizim için ’Fethi Ağabey’, yalnızca Eskişehirspor’un değil, Türk Milli Takımı’nın da efsanesidir. Bu şehre futbolun adını altın harflerle yazdırmış bir değerdir. Eğer bu şehirde yeni bir stadyum varsa, adını en çok hak eden kişi de hiç kuşkusuz odur. Atatürk’ün ismini istismar ederek bu şehrin öz evladına yapılan saygısızlığa sessiz kalmayacağım. Yarın bir gün iktidar yüzü görürseniz, ki bu zihniyetle o da mümkün görünmüyor, Fethi Ağabey’in ismini silip yerine ’Kazım Kurt’ yazarsınız. Çünkü tam da size yakışan budur."