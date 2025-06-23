İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iki yılda 247 yasama faaliyetinde bulunarak Bursa’nın sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Türkoğlu, Bursa’yı doğrudan ilgilendiren 92 soru ve araştırma önergesiyle şehrin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 28. Yasama Dönemi’nin 2024-2025 yıllarını kapsayan ilk iki yılına dair faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Toplam 247 yasama faaliyetiyle Bursa’nın nabzını tutan Türkoğlu, çevre, ulaşım, sağlık, ekonomi, eğitim, tarım ve turizm gibi alanlarda şehrin sorunlarını Meclis’te dile getirdi.

7 ARAŞTIRMA ÖNERGESİYLE BURSA MASADA

Bursa’ya yönelik 7 araştırma önergesi, şehir hastanesindeki usulsüzlüklerden belediye bütçesine, özel okulların yüksek ücretlerinden Orhangazi’deki ruhsat tartışmalarına kadar kritik konuları Meclis’te tartışmaya açtığını ifade eden Türkoğlu, Türkiye geneline yönelik 11 önergenin ise Bursalıları dolaylı etkileyen sorunlara odaklandığını kaydetti.

92 SORU VE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ BURSA İÇİN

Türkoğlu, 225 soru önergesi, 18 araştırma önergesi ve 4 kanun teklifi sundu.

Soru önergelerinde İznik Gölü’ndeki imar değişikliği, Nilüfer Çayı kirliliği, Bursa Hızlı Tren Hattı, Şehir Hastanesi’ndeki usulsüzlük iddiaları, çiftçilerin don afetinden mağduriyeti gibi konular öne çıktığını ifade eden Selçuk Türkoğlu, Türkiye geneline yönelik 140 soru ve 11 araştırma önergesi de dolaylı olarak Bursalıları kapsadığını, soru önergelerinin 24’ü zamanında, 102’si gecikmeli cevaplandığını, 83’ünün ise hâlâ yanıtsız olduğunu söyledi.

Soru önergelerinin 85’i, araştırma önergelerinin 7’si doğrudan Bursa’yı ilgilendirdiğini ifade eden SeTürkoğlu, açıklamasında, “Bursa’mızın her bir mahallesinden gelen talepleri Meclis’e taşımak benim için bir onurdur. Çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, öğrencimizin, emeklimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Soru önergelerimizle sorunları görünür kıldık, araştırma önergelerimizle tartışılmasını sağladık, kanun tekliflerimizle çözümler sunduk. Bursa’mızın daha yaşanabilir bir şehir olması için durmaksızın çalışacağız" dedi.

Bursa’nın geleceği için kararlılıkla çalışan İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu, vatandaşların desteğiyle bu mücadelede yoluna devam edeceğini vurguladı.