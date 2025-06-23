Eskişehir’de düzenlenen ve 22 takımın yer aldığı Fethi Heper Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Akin Köyü Spor oldu.

Turnuva, 71 Evler Mahallesi’nde bulunan Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Derneği’nin düzenlemiş olduğu Fethi Heper Futbol Turnuvası’na toplam 22 takım katılım sağladı. Finale kadar çıkan ve Erzurum - Erzincan karması bir takım ile karşılaşan Akin Köyü Spor, Hüseyin Işık ve Uğur Kızılok’un attığı gollerle müsabakayı 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Maç sonunda seyircisiyle kucaklaşan Akin Köyü Spor oyuncuları ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Fethi Heper’in ailesi ve sporseverler turnuvayı tribünden takip etti